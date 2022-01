UWV vroeg geen toestemming voor proef waarbij wet is overtreden

Het UWV heeft geen toestemming gevraagd van het ministerie van Sociale Zaken voor een proef waarbij de wet is overtreden. Dat bevestigt de uitkeringsinstantie na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws. Bij de proef van het kantoor in Zwolle zijn arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt zonder medische toets van een verzekeringsarts. Volgens de huidige regelgeving mag dat niet.

“Er is voor de proef geen toestemming gevraagd aan de raad van bestuur van het UWV en ook niet aan het ministerie”, zegt een woordvoerder. “Dat proces is niet goed verlopen. Het ministerie is inmiddels ingelicht.” In Zwolle kreeg een groep van negentien 60-plussers een arbeidsongeschiktheidsuitkering zonder medische toets. Hun dossiers werden enkel beoordeeld door een arbeidsdeskundige. De proef moet volgens de zegsman nog worden geĆ«valueerd.

Er zijn bij het UWV al jaren forse achterstanden bij het beoordelen van mensen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering omdat er een tekort is aan verzekeringsartsen. Op dit moment wachten 12.000 mensen op een keuring. Die moet worden uitgevoerd als iemand twee jaar ziek is.

De wachttijd is op dit moment gemiddeld zeventien weken terwijl acht weken het wettelijk maximum is. In de zomer van vorig jaar maakte het UWV bekend dat het is gestopt met het terugvorderen van voorschotten die het al uitbetaalde aan arbeidsongeschikten. Mensen die toch niet in aanmerking kwamen voor de uitkering moesten forse bedragen terugbetalen als ze niet of slechts deels arbeidsongeschikt werden verklaard. “Mensen kunnen er zelf niets aan doen dat ze zo lang op de wachtlijst staan”, aldus het UWV.

Om de achterstanden weg te werken is UWV-medewerkers gevraagd om oplossingen te bedenken. Er is een voorstel gedaan om een proef te doen in Hengelo om achterstanden weg te werken. Volgens het UWV gaat het om een andere proef dan in Zwolle en is nog niet duidelijk of, en op welke schaal, die zal worden uitgevoerd.