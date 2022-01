ABN AMRO gaat schade door bankhelpdeskfraude toch vergoeden

ABN AMRO gaat toch de schade vergoeden van gedupeerde klanten als gevolg van zogenoemde bankhelpdeskfraude. Daarbij doet een crimineel zich voor als een medewerker van de bank, die de klant verleidt tot het afgeven van zijn bankpas en veiligheidscode voor internetbankieren. Dat bevestigt de bank na eerdere berichtgeving van het programma Meldpunt van Omroep MAX.

ABN AMRO vergoedde schade als gevolg van bankhelpdeskfraude, een vorm van spoofing, eerder nog niet. “Maar we hebben nu gezien hoe geraffineerd deze vorm van oplichting eigenlijk is”, legt een woordvoerder uit. ABN AMRO gaat zaken die in het verleden zijn afgewezen omdat de klant zijn veiligheidscode had gedeeld opnieuw beoordelen. Volgens Stichting GIBO, een platform voor gedupeerden van spoofing, werd schade van bankhelpdeskfraude al wel vergoed bij andere banken.

Minister Wopke Hoekstra van Financiën maakte eind 2020 afspraken met de financiële sector over spoofing. Omdat bij deze vorm van fraude “de betaling wettelijk gezien door de klant zelf is geïnitieerd” waren banken niet verplicht tot compensatie van de schade. Toch riep de Tweede Kamer Hoekstra op desnoods de wet aan te passen om daar verandering in te brengen.

Vorige week vroeg de Consumentenbond banken nog meer te doen om te voorkomen dat hun klanten slachtoffer worden van fraude bij het overmaken van geld naar andere bankrekeningen. Volgens de bond worden de laatste jaren steeds meer mensen het slachtoffer van onder meer Whatsappfraude, helpdeskfraude en spoofing. De geschatte schade vorig jaar 44 miljoen euro.

Om fraude tegen te gaan hebben verschillende banken een wachttijd van enkele uren ingebouwd als een klant zijn limiet voor overboekingen verhoogt. Bij ABN AMRO is de overboeklimiet 250.000 euro. Dat wordt volgens een woordvoerder niet aangepast, maar er komt wel een soort extra slot op de bankrekening, dat klanten zelf kunnen instellen. Hoe dat er precies uit komt te zien is nog niet bekend. De zegsman wijst er wel op dat het bij gevallen van oplichting bijna altijd gaat om bedragen van minder dan 10.000 euro.