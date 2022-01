ABN AMRO verwacht nog hele jaar duur gas

Gas zal nog het hele jaar relatief duur blijven en ook olie kan op de langere termijn nog duurder worden. Die verwachting spreken economen van ABN AMRO in een nieuw rapport over de energiemarkt uit. Ze geven daarbij wel aan dat er de nodige onzekerheden zijn die van invloed kunnen zijn op de prijzen.

De gasprijzen zijn al maanden aan het stijgen. Door een relatief late strenge winterperiode waren de gasopslagen in Europa vrij leeg en gecombineerd met een vrij lage toevoer vanuit Rusland gingen de prijzen sinds de zomer omhoog. Dat leidde tot verschillende pieken, waarbij in december zelfs meer dan 180 euro per megawattuur werd gevraagd. Door levering van vloeibaar gemaakt gas (lng) dat met schepen uit de Verenigde Staten komt is de prijs momenteel gedaald tot rond de 85 euro per megawattuur.

De economen van ABN AMRO zien de prijzen in het eerste kwartaal uitkomen op gemiddeld 50 euro per megawattuur, wat 10 euro hoger is dan bij de vorige inschatting. Als er toch nog een periode met winters weer komt, kan die prijs hoger komen te liggen. Ook een escalatie van de spanningen tussen Rusland en Oekraïne kan de gasprijs de hoogte injagen.

Ook zonder zo’n escalatie zal het echter moeilijk worden om de voorraden op tijd aan te vullen voor de winter van 2022/2023. De prijzen blijven dan ook tot die tijd verhoogd, denken de economen van de bank. Daarbij speelt ook mee dat de nieuwe Duitse regering twijfels lijkt te hebben over de nieuwe gaspijplijn Nord Stream 2. Alleen als Rusland de gastoevoer naar Europa aanzienlijk verhoogt ziet ABN AMRO een kans op dalende gasprijzen.

Voor olie geldt dat de OPEC+-landen de productie voorzichtig blijven verhogen. Als zij zich aan hun plan houden is de olieproductie in november terug op het niveau van voor maart 2020 toen een forse verlaging werd doorgevoerd. Dat de olieprijs de afgelopen periode steeg, komt omdat het sommige olieproducerende landen niet lukt om aan hun quotum te voldoen. Bovendien vallen de gevolgen van de omikronvariant op de wereldeconomie mee en blijft de vraag naar olie hoog.

Dat alles leidt ertoe dat de olieprijs rond het huidige niveau blijft schommelen in 2022, denken de economen. Daarna komt er weer meer prijsdruk. De vraag naar olie neemt wereldwijd nog altijd toe, met name vanuit Azië. Maar er wordt steeds minder geld gestoken in het ontginnen van nieuwe olievelden. Omdat er ook niet genoeg wordt geïnvesteerd in duurzame energiebronnen neemt de kans op tekorten van olie de komende jaren toe, dat zal leiden tot stijgende prijzen.