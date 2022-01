Brussel en Londen willen intensiever overleg over Noord-Ierland

Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hebben afgesproken intensiever te gaan overleggen over de moeizame situatie die in Noord-Ierland is ontstaan na de brexit. Dat is de uitkomst van eerste gesprek tussen Brusselse en Britse topdiplomaten na het opstappen van de Britse minister voor brexitzaken David Frost.

De Britse minister voor Buitenlandse zaken Liz Truss, die in december de taken van Frost overnam, bracht een gezamenlijk statement met haar Brusselse evenknie Maroš Šefčovič uit. “We delen een verlangen naar een positieve relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, die steunt op het door ons gedeelde geloof in vrijheid en democratie.”

De Noord-Ierse situatie is een terugkerend pijnpunt in de verhoudingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Na het vertrek van de Britten uit het landenblok werd afgesproken dat goederen uit de EU nog wel onbelemmerd naar Noord-Ierland mogen, ondanks dat dit onderdeel is van het Verenigd Koninkrijk. Anders zouden er opnieuw douanecontroles aan de grens met Ierland komen, en dat gaat tegen het vredesakkoord in dat pro-Britse protestanten en pro-Ierse katholieken in de jaren negentig sloten.

Maar de Britse regering beklaagt zich er al lange tijd over dat de afspraken onwerkbaar zijn, omdat er nu douanecontroles zijn op goederen die van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland gaan. Truss’ voorganger Frost dreigde regelmatig eenzijdig brexitafspraken op te zeggen in de onderhandelingen over deze kwestie.

Truss sluit nog steeds niet uit dat de Britten overgaan tot unilaterale acties als gesprekken met de EU nergens toe leiden. Maar het liefst wil ze een oplossing waar beide kampen zich in kunnen vinden, zei ze na het overleg met Šefčovič. De twee zijn van plan om op 24 januari verder te praten.