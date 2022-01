Duitse economie met 2,7 procent gegroeid in 2021

De Duitse economie is in 2021 met 2,7 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder toen de grootste economie van Europa hard werd geraakt door de coronacrisis. Dat meldde het Duitse federale statistiekbureau op basis van een voorlopige schatting. In 2020 kromp de economie van de belangrijkste handelspartner van Nederland nog met 4,6 procent.

“De economische ontwikkeling was in 2021 nog steeds sterk afhankelijk van de coronacrisis en de bijbehorende beperkende maatregelen, maar de Duitse economie kon ondanks de pandemie en toenemende problemen bij toeleveringen en materiaaltekorten wel herstellen”, zegt de president van het statistiekbureau in een toelichting op het cijfer.

De economie van Duitsland is overigens nog niet volledig hersteld van de crisis, want in vergelijking met 2019 ligt de omvang nog altijd 2 procent lager, aldus het statistiekbureau. De Duitse centrale bank rekent voor dit jaar op een economische groei met 4,2 procent.

Voor het vierde kwartaal van 2021 wordt wel verwacht dat er sprake was van krimp van de economie, mede door de omikronvariant. Daarnaast worstelt de Duitse industrie, met name de autosector, met de aanhoudende chiptekorten waardoor de productie wordt ontregeld. Deze tekorten zorgden ook in heel 2021 voor tegenwind bij de economische groei. ING-econoom Carsten Brzeski schrijft in een commentaar dan ook dat de groei van 2,7 procent “teleurstellend” is en dat het economisch herstel in Duitsland achterblijft bij andere eurolanden.

Er werden ook cijfers gemeld over het begrotingstekort van de Duitse overheid. Dat bedroeg vorig jaar 153,9 miljard euro, tegen een tekort van 145,2 miljard euro in 2020. Die tekorten hangen samen met de omvangrijke steunmaatregelen van de overheid tegen de crisis. In 2019 werd juist nog een begrotingsoverschot behaald van 51,1 miljard euro.