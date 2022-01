Elon Musk verhoogt met een tweet fors de waarde van dogecoin

De waarde van cryptomunt dogecoin is vrijdag fors gestegen. Die stijging volgde op een bericht van Tesla-topman Elon Musk op Twitter. Hij maakte bekend dat het voortaan mogelijk is om met dogecoin fanartikelen te kopen van het automerk. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om kleding met het logo van Tesla en miniatuurautootjes.

Vorige maand maakte Musk al bekend dat er werd getest met het accepteren van dogecoin als betaalmiddel voor bepaalde producten. Daarop reageerde de koers van de digitale munt ook al sterk. In reactie op de nieuwste tweet van Musk is de waarde van dogecoin ruim 17 procent gestegen in de afgelopen 24 uur tot meer dan 0,19 dollar. Andere cryptomunten zoals bitcoin en ether bleven relatief vlak.

Dogecoin is vernoemd naar een meme, een type grappig plaatje dat op internet rondgaat. Bij het doge-meme uit 2013 wordt een plaatje van een shiba inu, een hond van een Japans ras, voorzien van grappig bedoelde teksten die bewust grammaticaal niet kloppen. Bovendien worden de teksten in een lettertype geschreven dat alom wordt gehaat en belachelijk wordt gemaakt op internet.

Dogecoin wordt al tijden gepromoot door Musk. De miljardair is in het verleden in opspraak geraakt wegens zijn twittergedrag. Zo stuurde hij in 2018 een tweet waarin hij ten onrechte beweerde dat Tesla van de beurs zou worden gehaald. Het bericht, waarin hij bovendien stelde dat de financiering rond was, leverde hem een boete bij beurswaakhond SEC op wegens misleiding van beleggers. Ook moest hij zijn functie als voorzitter van Tesla opgeven.