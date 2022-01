JPMorgan hard omlaag op Wall Street na cijfers

De Amerikaanse bank JPMorgan Chase is vrijdag bij aanvang van de beurshandel op Wall Street hard omlaaggegaan. De resultaten van het financiële fonds vielen duidelijk slecht. Ook Citigroup en Wells Fargo openden de boeken.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,9 procent lager op 35.773 punten. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent tot 4633 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,2 procent tot 14.777 punten. De Dow en de S&P 500 koersen af op het tweede weekverlies op rij. De Nasdaq stevent af op de derde verliesweek op rij.

JPMorgan Chase verloor bijna 6 procent. De bank zag de winst in het afgelopen kwartaal dalen. De grootste bank van de VS deed goede zaken met zijn investeringstak, maar de opbrengsten uit de handel in obligaties namen flink af. Ook was de bank meer geld kwijt aan personeelskosten.

De resultaten van Wells Fargo (plus 2,1 procent) vielen wel in de smaak bij beleggers. De bank zag de kwartaalwinst stijgen en wist de kosten terug te dringen. Citigroup zakte dik 2 procent na publicatie van de resultaten. De grote Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock, die ook met cijfers kwam, verloor 1,5 procent.

Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekendgemaakt dat de winkelverkopen in de Verenigde Staten in december lager uitvielen dan verwacht. Ook bleek dat de Amerikaanse importprijzen vorige maand tegen de verwachting in waren gedaald. Daarnaast nam de industriële productie in december licht af, waar juist op een lichte stijging werd gerekend.

Tesla won 0,2 procent. De maker van elektrische auto’s stelt volgens persbureau Reuters het begin van de productie van zijn langverwachte Cybertruck uit naar het eerste kwartaal van 2023. Tesla zou eigenlijk van plan zijn geweest eind dit jaar met de productie van de elektrische pick-uptruck te beginnen.

Meta, het moederbedrijf van Facebook, verloor een fractie van zijn beurswaarde. Facebook krijgt in het Verenigd Koninkrijk te maken met een massaclaim die kan oplopen tot meer dan 2,8 miljard euro vanwege oneerlijke gebruikersvoorwaarden van het socialmediaplatform.

De euro was 1,1443 dollar waard, tegen 1,1468 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 82,88 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder op 85,36 dollar per vat.