LinkedIn beschuldigd van in stand houden netwerkmonopolie

Socialmediaplatform LinkedIn zou zijn enorme schat aan gebruikersgegevens en geavanceerde technologie gebruiken om een monopolie op de zakelijke socialmediamarkt in stand te houden. Dat komt naar voren in een rechtszaak die tegen het bedrijf is aangespannen in de Verenigde Staten. LinkedIn noemt de claims in een reactie ongegrond.

Het proces is aangespannen namens drie gebruikers die zeggen dat de monopoliepositie LinkedIn in staat stelt te veel te vragen voor zijn premium service. Daarbij zou LinkedIn het volgens de klagers ook op een akkoordje hebben gegooid met Facebook, dat eerder plannen had om met een zakelijk platform te komen. Die plannen werden echter nooit doorgezet.

De gebruikers vragen onder meer om een schadevergoeding en willen ook dat de rechter LinkedIn zijn “onwettige en concurrentiebeperkende gedrag” stopt.

LinkedIn, dat onderdeel is van techconcern Microsoft, zegt zich tegen de beschuldigingen te zullen verdedigen.