Staking legt productie brouwerijen Heineken plat

Honderden medewerkers van Heineken zijn vrijdagochtend in staking gegaan voor een betere cao. Daarom heeft Heineken de productie stilgelegd bij de brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude. Ook bij frisdrankfabrikant Vrumona in Bunnik, onderdeel van het bierconcern, wordt er gestaakt.

FNV-bestuurder Niels Suijker zegt dat zich bij het begin van de ochtenddienst al zo’n 250 werknemers als stakers hebben ingeschreven. Later op de dag verwacht hij nog meer stakers, als andere ploegen beginnen. De actie zal in totaal 24 uur duren. Volgende week zal er van maandagmiddag tot en met donderdagmiddag nogmaals worden gestaakt, kondigt Suijker aan.

Een woordvoerder van Heineken weet niet precies hoeveel stakers er zijn. Volgens hem is de productie uit veiligheidsoverwegingen stilgelegd. Tot lege bierschappen in de supermarkt zal de actie sowieso niet leiden want van dat bier bestaan grote voorraden, geeft de woordvoerder aan. Als brouwerijen tijdelijk stilliggen kan dat normaal alleen de levering aan de horeca raken, maar dat probleem speelt nu niet omdat de horeca vanwege de coronamaatregelen gesloten is.

Aanleiding voor de staking is het vastlopen van de onderhandelingen over een nieuwe cao. FNV vindt dat Heineken zijn personeel probeert af te schepen met een magere loonsverhoging. De voorgestelde loonsverhoging zou lager zijn dan de inflatie. Ook miste de bond in het bod van de brouwer een goede regeling om eerder te kunnen stoppen met werken en een hogere reiskostenvergoeding.

Heineken had al aangegeven de staking voorbarig te vinden. Het bedrijf wil naar eigen zeggen juist met FNV in gesprek blijven. De bond onderhandelt met Heineken over drie verschillende cao’s, voor het hoofdkantoor, voor de commerciële tak en voor de brouwerijen. De staking vindt alleen plaats bij de brouwerijen. Onder deze cao vallen rond de 1300 werknemers.