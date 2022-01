Tech onder druk in AEX-index Amsterdam, Adyen hard onderuit

Techaandelen hebben vrijdag op de beurs in Amsterdam stevig aan waarde verloren. De terugkeer van de rentevrees op Wall Street zorgde voor nervositeit onder beleggers. Hogere rentes zijn slecht nieuws voor aandelenbeleggingen en met name voor de snelgroeiende techbedrijven. Betalingsbedrijf Adyen kampte daarnaast met een adviesverlaging en eindigde de dag met een min van 7,4 procent, waarmee het veruit de sterkste daler was in de AEX.

Volgens marktanalisten van Redburn zal het voor Adyen een hele kluif worden om in het slotkwartaal van 2021 aan de verwachtingen te hebben voldaan. Wat meespeelt is dat kenners in het algemeen steeds voorzichtiger worden met hun prognoses voor e-commercebedrijven.

Naast Adyen kleurden ook de koersen van chiptoeleveracier ASMI en chipmachinemaker ASML donkerrood met verliezen tot 3,8 procent.

Philips zette vrijdag het herstel voort op de Amsterdamse beurs, na de zware koersval eerder deze week. Het aandeel was met een winst van 2,9 procent de sterkste stijger in de leidende index. De AEX verloor 1 procent tot 783,53 punten.

Ook de MidKap kleurde rood met een verlies van 1 procent tot 1077,70 punten. Air France-KLM werd 1,5 procent lager gezet na het nieuws dat Pieter Elbers volgend jaar vertrekt als baas van luchtvaartmaatschappij KLM. Verder viel bij de middelgrote fondsen het verlies van laadspecialist Alfen op. Het aandeel speelde 12,5 procent van zijn waarde kwijt.

Ook was er aandacht voor bankaandelen in Amsterdam. ING won 0,3 procent in de AEX. De bank gaat de kosten van witwascontroles deels doorberekenen aan zakelijke klanten, zoals bedrijven, kerkgenootschappen en coöperaties. ABN AMRO won in de MidKap ook 0,3 procent. Deze bank gaat toch de schade vergoeden van gedupeerde klanten als gevolg van zogenoemde bankhelpdeskfraude.

In Londen, Parijs en Frankfurt stonden minnen tot 0,9 procent op de borden. In Parijs ging het Franse energieconcern EDF hard onderuit na het loslaten van de winstverwachting. Het staatsbedrijf heeft van de regering de opdracht gekregen om meer van zijn goedkope kernenergie aan kleinere rivalen te verkopen om zo de sterke stijging van de elektriciteitsprijzen in het land te beteugelen. Het aandeel verloor bijna 15 procent.

De euro was 1,1420 dollar waard tegen 1,1468 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent meer op 83,21 dollar. Brentolie werd 1,2 procent duurder op 85,45 dollar per vat.