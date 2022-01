Topambtenaar centrale bank VS ziet inflatiedruk afnemen

De inflatiedruk in de Verenigde Staten is aan het afnemen doordat de problemen met het aanbod en transport van goederen en materialen minder lijken te worden. Dat heeft een topambtenaar van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve gezegd.

Volgens John Williams, president van de Fed in New York, zal de inflatie dit jaar dalen tot 2,5 procent. Maar hij waarschuwde daarbij wel gelijk dat de voorspelling door de aanhoudende coronapandemie met grote onzekerheid is omgeven. Gelet op het snelle herstel en de hoge inflatie komt het moment dat de Fed een beslissing zal nemen over het verhogen van de rente steeds dichterbij, verzekerde Williams.

De inflatie in de VS staat met 7 procent op jaarbasis op het hoogste niveau in bijna 40 jaar tijd. Door de aanhoudend hoge geldontwaarding staat de Fed steeds meer onder druk de rente te verhogen om de inflatie te beteugelen. Fed-voorzitter Jerome Powell heeft al gezegd dat de rentes mogelijk eerder omhoog moeten als de prijzen te snel blijven stijgen.

In de markten wordt alom verwacht dat de rentes in de VS in maart zullen worden verhoogd. Volgens Williams hangt de tijdspanne af van hoe het herstel uit de crisis vordert. Tegen 2023 zal de inflatie volgens hem op het beoogde doel van circa 2 procent uitkomen.