Voorstel voor sancties VS tegen Nord Stream 2 sneuvelt in Senaat

Een Republikeins voorstel om sancties in te stellen tegen de gaspijpleiding Nord Stream 2 heeft het niet gehaald in de Amerikaanse Senaat. Om verder te kunnen met het wetsvoorstel waren zestig voorstemmen nodig, maar het aantal senatoren dat zich achter het plan van de conservatieve Ted Cruz schaarde bleef steken op 55.

De leiding Nord Stream 2, die van Rusland naar Duitsland gaat, is al lange tijd omstreden. De Amerikanen vrezen dat Rusland zijn greep op Europa versterkt met het infrastructuurproject. De VS zijn ook bezorgd om de gevolgen voor Oekraïne. Dat land verdient nu nog aan de doorvoer van gas via andere Russische pijpleidingen die over Oekraïens grondgebied lopen, maar doordat Nord Stream 2 door de Oostzee gaat loopt het buurland deze inkomsten mis.

Cruz en enkele andere Republikeinen wilden daarom personen en bedrijven die betrokken zijn bij de exploitatie van Nord Stream 2 bestoken met strafmaatregelen, zoals het weigeren van inreisvisa of het bevriezen van hun bezittingen. De regering van president Joe Biden sprak zich al uit tegen dit voorstel voor sancties. Het zou de diplomatieke banden met Duitsland en andere NAVO-bondgenoten te zeer onder druk zetten. Dat komt erg slecht uit nu Rusland bezig is met het verzamelen van troepen bij de grens met Oekraïne.

Toch stemden vijf Democratische partijgenoten van Biden voor het voorstel van Cruz, waarmee feitelijk een meerderheid was behaald. Dat er meer voorstemmen nodig zijn komt door de zogenaamde filibuster-regel. Die geeft senatoren de mogelijkheid een oneindig lange speech te houden om een wetsvoorstel op te houden tot een meerderheid van zestig senatoren een stemming afdwingt.

Het Witte Huis steunt wel een Democratisch voorstel voor eventuele sancties tegen Nord Stream 2, die pas van kracht worden als de spanningen tussen Rusland en Oekraïne escaleren. Het is nog niet bekend wanneer de Senaat over dat voorstel stemt.