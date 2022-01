Turkse minister: inflatie voor verkiezingen onder de 10 procent

De Turkse inflatie duikt volgend jaar onder de 10 procent. Dat gebeurt nog voordat de Turken een nieuw parlement en een president kiezen medio 2023, zegt minister van Financiën Nureddin Nebati. De inflatie in Turkije kwam afgelopen maand nog uit op 36 procent op jaarbasis, de hoogste stand in 19 jaar.

Terwijl de inflatie al hoog was, ging de Turkse centrale bank op aandringen van president Recep Tayyip Erdogan de rente juist verlagen. Erdogan is uit religieus oogpunt tegenstander van rente en meent bovendien dat de hoge rente hogere prijzen aanwakkert. Dat druist in tegen conventionele ideeën over inflatie en de aanpak daarvan.

Toen de Turkse lira daarnaast steeds verder wegzakte ten opzichte van de dollar en de euro, maakte de regering in Ankara verder bekend de waarde van spaargelden in lira’s te garanderen. Volgens Nureddin is er al omgerekend 8,5 miljard euro voor dat garantieschema aangemeld.

De hoge inflatie leidt tot onrust in Turkije en is slecht voor de populariteit van Erdogan. Oppositiepartijen laten nadrukkelijker van zich horen in de hoop de positie van de president verder te kunnen verzwakken.