Winkels zien ‘gewone zaterdagdrukte’, geen problemen

In de meeste steden in Nederland valt het mee met de drukte, geven grote winkelketens aan. Er zijn dan ook weinig problemen ontstaan op de eerste dag dat winkels weer open mochten na vier weken lockdown. “Het lijkt qua drukte op een normale zaterdag”, vat een woordvoerster van Blokker samen.

De keten van huishoudwinkels merkt verder dat klanten vooral blij zijn dat ze weer mogen winkelen. “Het is toch anders in een winkel dan online”, aldus de zegsvrouw. “Je kunt wat rondkijken en komt artikelen tegen die je ook nodig hebt.” Die bijverkoop is ook belangrijk voor Blokker. “Ja, daar moeten wij het ook van hebben.”

Ook bij Action viel de drukte mee. “Met een klant per 5 vierkante meter kunnen wij een normale klantenstroom aan”, zegt een woordvoerder van de budgetketen. “En die was er vandaag.” Ook een woordvoerder van parfumerieketen ICI Paris XL heeft het over een “gewone zaterdagdrukte”. “Het is gezellig druk, maar zonder dat het onveilig wordt”, zag hij zelf tijdens een bezoek aan de binnenstad van Haarlem. “Misschien dat het druilerige weer ook meespeelt dat het niet te druk is geworden”, oppert de woordvoerder.

In Roermond was het al in de ochtend redelijk druk in de stad. In het outletcentrum viel de drukte mee. Het Designer Outlet Centrum had een flinke toeloop uit Duitsland verwacht, maar die bleef uit. Vaak loopt de N280 vanaf de Duitse grens zo vol dat er files ontstaan, maar daarvan was geen sprake.

In het Noord-Hollandse Hoorn togen veel mensen naar de binnenstad, waardoor veel parkeerplaatsen aan de rand van het centrum vol waren. Bij de MediaMarkt en bouwmarkt Gamma aan de rand van de stad was de parkeerplaats vrijwel vol.

Datzelfde beeld was te zien bij winkelcentrum Maxis langs de A1 in Muiden. In de ochtend was het daar volgens een HEMA-medewerkster een gekkenhuis. “Alsof de HEMA nog nooit eerder open was geweest.” In de loop van de dag nam de drukte wat af.

Branchevereniging INretail heeft het op basis van de centrummanagers van een aantal grote steden niet over drukte, maar meldt wel dat het in veel steden gezellig is. “Winkels en consumenten houden zich goed aan de regels”, meldt een woordvoerder INretail. “We kunnen eindelijk weer terug naar een wat normaler leven, daar was Nederland aan toe.”

Toch is het oude leven nog niet terug. “Belangrijke sectoren als horeca en cultuur moeten nog volgen, die geven extra sfeer aan het winkelbezoek.” In Utrecht hangt het centrum vol met posters waarin winkeliers en horeca samen oproepen de horeca te openen, meldt INretail verder.