Handelsupdate ASML blikvanger op Damrak komende week

De komende beursweek barst het cijferseizoen voorzichtig aan los. In Amsterdam is het nog relatief rustig met de handelsupdate van chipmachinemaker ASML op woensdag als belangrijkste agendapunt. Ook komt beddenproducent Beter Bed met cijfers. Uit het buitenland volgt een keur aan cijfers.

Van ASML is bekend dat het bedrijf volop profiteert van de aanhoudende chiptekorten. Daardoor is er veel vraag naar de diensten van ASML, die grote chipmakers zoals de grote Taiwanese chipfabrikant TSMC als klant heeft. ASML-topman Peter Wennink waarschuwde eerder dat het tekort nog even zal duren.

Beter Bed ontvouwde eerder al een nieuwe digitale strategie en kondigde aan een distributiecentrum te openen voor onlinebestellingen. In het derde kwartaal steeg de omzet nog met bijna 5 procent.

Op internationaal vlak komen de grote banken Goldman Sachs en Morgan Stanley met cijfers. Streamingdienst Netflix maakt ook cijfers bekend over het slotkwartaal van 2021. Maaltijdbezorgingsbedrijf Deliveroo en luxemerken Burberry en Richemont laten ook zien wat de voor de merken belangrijke feestdagenperiode betekend heeft voor de cijfers.

Verder zijn er cijfers over de economische groei in China, het Verenigd Koninkrijk en de eurozone. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) publiceert het maandelijkse olierapport.

Verder worden op donderdag de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) bekend. De toon van de ECB wat betreft eventuele renteverhogingen is voorzichtiger dan die van andere centrale banken zoals de Federal Reserve in de Verenigde Staten. Voor het weekend sprak de Fed nog over het mogelijk sneller verhogen van de rente om de inflatie binnen de perken te houden.

Europees statistiekbureau Eurostat komt met cijfers over de inflatie in de maand december. Ook uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk volgen inflatiecijfers. De laatste tijd lopen de prijzen hard op door het snelle herstel uit de crisis en problemen in de bevoorradingsketen. Een aanhoudend hoge inflatie in Duitsland, de grootste economie van de eurozone, zou de ECB er bijvoorbeeld toe kunnen bewegen sneller in te grijpen, al spreekt de ECB zelf nog altijd van een tijdelijke piek.

Verder is er aandacht voor het rentebesluit van de Turkse centrale bank. Onder druk van president Recep Tayyip Erdogan heeft de centrale bank meermaals de rente verlaagd. In tegenstelling tot de meerderheid van de economen denkt Erdogan dat een hoge rente juist zorgt voor hoge prijzen.