Krant: Activision ontslaat weer tientallen mensen om wangedrag

Gamebedrijf Activision Blizzard heeft sinds vorige zomer tientallen medewerkers ontslagen en nog eens zo’n veertig bestraft om grensoverschrijdend gedrag. Daarmee heeft het bedrijf actie ondernomen tegen eerdere beschuldigingen van seksuele intimidatie en andere misdragingen bij het bedrijf, meldt The Wall Street Journal. De zakenkrant baseert zich onder meer op ingewijden.

Voor de feestdagen was het bedrijf al van plan om met deze berichtgeving naar buiten te komen, maar topman Bobby Kotick hield dat tegen, omdat het de problemen binnen het bedrijf groter zouden kunnen laten lijken dan al bekend was, zeggen de ingewijden. De gamesproducent, bekend van games als World of Warcraft en Call of Duty, onderneemt actie na toegenomen druk van aandeelhouders, werknemers en zakenpartners die willen dat het bedrijf meer verantwoordelijkheid neemt voor misstanden op de werkvloer.

Volgens het overzicht van de personeelsmaatregelen hebben medewerkers sinds juli 2021 zo’n 700 meldingen gemaakt van misdragingen en andere kwesties. Soms gaat het over dezelfde incidenten. Volgens een woordvoerster van het bedrijf zijn 37 mensen ontslagen en 44 bestraft. Ze betwistte het getal van de 700 meldingen.

Medewerkers hebben zich onder meer uitgesproken op sociale media en de meldingen gingen veelal over kleine zorgen op de werkvloer, valt te lezen in een verklaring. Slechts een klein aantal betrof mogelijk serieuze beweringen, die het bedrijf heeft onderzocht.

Activision ligt al langer onder vuur vanwege de problemen met seksisme en wangedrag, waarover The Wall Street Journal eerder al berichtte, ook over gevallen waarin Kotick zelf wordt beschuldigd. Het bedrijf blijft de beschuldigingen tegen Kotick ontkennen.

Eerder eiste een groep van zo’n 150 medewerkers het ontslag van Kotick, omdat hij al jarenlang op de hoogte zou zijn geweest van beschuldigingen van seksuele intimidatie bij het bedrijf. In oktober heeft de gameproducent nog meer dan twintig medewerkers ontslagen na beschuldigingen van seksuele intimidatie en discriminatie op de werkplek.