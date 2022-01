Lockdown raakt huurinkomsten winkelpanden Retail Estates

De verplichte winkelsluitingen tijdens de recente coronalockdown in Nederland zorgen voor lagere huurinkomsten voor eigenaren van winkelvastgoed. Dat zegt winkelvastgoedfonds Retail Estates, dat door heel Nederland honderden winkelpanden verhuurt. De onderneming wijst naar de in Nederland geldende rechtspraak waarbij winkelbedrijven de mindere opbrengsten door de maatregelen deels mogen doorberekenen in de huurprijs.

Retail Estates zegt in een verklaring dat de omzet in Nederland in de periode van de lockdown, die van 19 december tot en met 14 januari duurde, mogelijk de helft lager uitvalt dan normaal. Dat zou betekenen dat het concern verzekerd is van 1,5 miljoen euro aan huurinkomsten en dat over de andere 1,5 miljoen onderhandeld zal moeten worden met huurders. De mate van omzetverlies is daarbij bepalend voor de huurprijs. De lagere inkomsten doen verder niets af aan de verwachtingen voor het dividend, zo klinkt het.

In Nederland kunnen onvoorziene omstandigheden als corona een reden zijn voor huurverlaging. De Hoge Raad sprak zich daar onlangs over uit. Bij het aangaan van een huurcontract voor de eerste maatregelen in het voorjaar van 2020 konden ondernemers de impact van de crisis niet bevroeden, zo werd geoordeeld. De rechter kan om die reden huurovereenkomsten aanpassen door de huurprijs te verminderen voor de periode van het omzetverlies doordat winkels of restaurants op slot moesten.