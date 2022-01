Medewerkers brouwerijen Heineken gaan meerdere dagen staken

Medewerkers van de brouwerijen van Heineken gaan maandagmiddag opnieuw staken. Volgens vakbond FNV leggen ze tot donderdagmiddag hun werk neer. Vrijdag waren er al honderden werknemers in staking. Heineken besloot toen ook om de productie in zijn brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude uit veiligheidsoverwegingen stil te leggen.

Aanleiding voor de acties is het vastlopen van de onderhandelingen over een nieuwe cao. FNV vindt onder meer dat Heineken zijn personeel probeert af te schepen met een magere loonsverhoging. Heineken ziet dat anders en heeft gezegd graag weer met de bond te gaan praten. Maar FNV vindt dat er dan ook zicht moet zijn op een beter bod.

“Wij doen dit niet voor ons plezier”, zegt FNV-bestuurder Niels Suijker. “Staken is geen doel op zich, maar de werknemers voelen zich helaas gedwongen. Heineken wil maar niet inzien dat het echt met iets beters moet komen voor de nieuwe cao.”

Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen er precies mee zullen doen aan de nieuwe acties en wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn. Heineken benadrukte vrijdag nog dat mensen vanwege de staking niet meteen bang hoefden te zijn voor lege schappen in de supermarkt. Net als vrijdag leggen ook medewerkers bij frisdrankfabrikant Vrumona in Bunnik, onderdeel van het bierconcern, komende dagen hun werk neer.