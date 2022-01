Ouderen sturen Kamer brandbrief over ontkoppelingsplan AOW

Het is “onbegrijpelijk” dat het kabinet de koppeling van de AOW met het minimumloon wil loslaten. Dat zegt ouderenorganisatie KBO-PCOB, die hierover samen met diverse andere organisaties een brandbrief heeft gestuurd aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. “Gepensioneerden zijn boos”, geeft een woordvoerder aan. “Het is geen stijl als hun AOW wordt uitgehold terwijl senioren door alles en iedereen in koopkracht worden gepasseerd.”

Door deze ontkoppeling zouden AOW-uitkeringen niet meer automatisch meestijgen met het minimumloon. Het kabinet wil gepensioneerden wel tegemoetkomen door de ouderenkorting te verhogen, waardoor een groter deel van het inkomen van ouderen onbelast is. Maar dat is volgens KBO-PCOB een “wel heel bescheiden sigaar uit eigen doos”. Ook zouden gepensioneerden met lagere inkomens hier niet echt van profiteren.

De seniorenorganisatie met ruim 200.000 leden zegt hierover de laatste tijd dagelijks mails te krijgen van verontruste senioren. KBO-PCOB wijst ook op de recente doorrekening van het coalitieakkoord door het Centraal Planbureau (CPB). “Gepensioneerden gaan er deze kabinetsperiode op achteruit en raken gemiddeld een half procentpunt per jaar achterop vergeleken met werkenden en uitkeringsgerechtigden.”

Deze week debatteert de Tweede Kamer over de regeringsverklaring. In de brandbrief roept KBO-PCOB op het ontkoppelingsplan te schrappen.