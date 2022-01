Oxfam: vermogen 10 rijkste mannen verdubbeld tijdens pandemie

Het vermogen van de 10 rijkste mannen ter wereld is in de eerste twee jaar van de pandemie verdubbeld, stelt mensenrechtenorganisatie Oxfam Novib in een rapport. In dezelfde periode zijn meer dan 160 miljoen mensen extra in armoede terechtgekomen. Een “dramatische stijging en pijnlijke trendbreuk met voorgaande jaren”, aldus de organisatie in het jaarlijkse rapport over economische ongelijkheid.

De organisatie schat dat het vermogen van de 10 rijkste mannen nu uitkomt op een bedrag van 1,5 biljoen dollar. Oxfam baseert zich op de Forbes-lijst van miljardairs in 2021, met daarin onder meer Elon Musk (Tesla), Jeff Bezos (ex-topman Amazon), Bernard Arnault (luxemerken Louis Vuitton Moët Hennesy), Bill Gates (Microsoft), Mark Zuckerberg (Facebook) en Warren Buffet (topinvesteerder). Twee jaar geleden, toen de pandemie uitbrak, waren zij nog goed voor een gezamenlijk vermogen van 700 miljard dollar. De toename is sneller dan de afgelopen 14 jaar en de “grootste gemeten stijging ooit”, stelt Oxfam.

Met name vrouwen en andere achtergestelde groepen zoals mensen van kleur en LHBTQIA+ers zijn de dupe van de pandemie, zegt de organisatie. Oxfam wees hier in een eerder onderzoek naar de verdeling van rijkdom tijdens de pandemie al op. Vrouwen en meisjes verloren in 2020 gezamenlijk 800 miljard dollar aan inkomsten, becijferde Oxfam. Ook verloren zij hun kans op een baan of scholing.

Ook in Nederland is het gat tussen de allerrijksten en de meerderheid van de bevolking groot, vindt Oxfam. “Het opgetelde vermogen van de 2120 rijkste Nederlanders is groter dan dat van de 10 miljoen armste”, stelt de organisatie.

Nederland heeft ook verantwoordelijkheid om de verdeling van arm en rijk aan te pakken, vindt Oxfam. “Maar die urgentie zien we nauwelijks nog terug in het coalitieakkoord dat deze week in de Tweede Kamer wordt besproken”, zegt Oxfam-directeur Michiel Servaes. “Als het gaat om internationale solidariteit, de aanpak van belastingontwijking en een eerlijke verdeling van vaccins moet de ambitie echt omhoog.”

Oxfam verwacht dat de ongelijkheid tussen landen de komende periode zal toenemen. Het onder meer niet tijdelijk opheffen van patenten op coronavaccins betekent volgens de organisatie voor mensen in ontwikkelingslanden een grotere kans op overlijden aan het coronavirus.

Het rapport publiceert Oxfam traditiegetrouw met de start van het ook dit jaar virtueel gehouden World Economic Forum in het Zwitserse bergdorp Davos.