Passagiersvervoer luchthaven Frankfurt nog fors lager door corona

Het passagiersvervoer via de luchthaven van Frankfurt, het grootste vliegveld van Duitsland, lag in 2021 nog altijd fors lager dan voor de uitbraak van de coronapandemie. Volgens luchthavenexploitant Fraport verwerkte de luchthaven vorig jaar 24,8 miljoen reizigers. Dat is een daling van 65 procent in vergelijking met 2019, voordat de crisis toesloeg en het wereldwijde vliegverkeer ernstig werd ontregeld door de reisbeperkingen tegen het virus.

Het aantal passagiers op Frankfurt is vorig jaar wel met bijna een derde gestegen ten opzichte van 2020, aldus Fraport. In 2019 verwerkte de luchthaven nog het recordaantal van meer dan 70 miljoen reizigers, maar dat cijfer kelderde naar minder dan 19 miljoen in 2020.

Volgens het bedrijf was in de loop van 2021 herstel te zien bij de reizigersaantallen, bijvoorbeeld omdat tijdens de zomerperiode meer mensen op vakantie gingen. De opkomst van de omikronvariant zorgde eind vorig jaar juist weer voor tegenwind bij het herstel van de reizigersaantallen op de luchthaven.

Topman Stefan Schulte van Fraport zegt in een toelichting dan ook dat de pandemie door heel 2021 heen een grote impact heeft gehad op de luchthaven van Frankfurt, die samen met Paris-Charles de Gaulle, London Heathrow en Schiphol tot de grootste van West-Europa behoort. Fraport is ook exploitant van luchthavens elders in de wereld.

Het goederenvervoer via Frankfurt ging afgelopen jaar wel sterk omhoog en steeg naar een nieuw recordniveau. Door de verstoringen in de wereldwijde toeleveringsketens en het economisch herstel van de crisis is de vraag naar luchtvrachtvervoer sterk toegenomen.