Shell: China’s klimaatplannen uitdagend, maar haalbaar

De plannen die China heeft om in 2060 netto geen CO2 meer uit te stoten, vormen weliswaar een enorme uitdaging, maar zijn wel haalbaar. Dat zegt olie- en gasconcern Shell dat de plannen doorrekende. China moet dan wel de investeringen in een elektriciteitsnetwerk dat gebaseerd is op schone energie opvoeren en zorgen dat zware industrie niet meer op fossiele brandstoffen draait. Ook zal het gebruik van kolen moeten worden afgebouwd.

“Shell gelooft dat het economisch en technisch haalbaar is voor China om zijn ambities te bewerkstelligen”, schrijven de onderzoekers van het bedrijf. Dan moet het land snel handelen, voegen de onderzoekers eraan toe. “De tijd die ze hebben om nog succesvol te kunnen zijn wordt steeds kleiner.”

China is ’s werelds grootste vervuiler en de plannen van het land zijn dan ook belangrijk om de wereldwijde uitstoot terug te dringen en opwarming van de aarde te beperken. Het Aziatische land is echter nog zeer afhankelijk van kolen en speelde een belangrijke rol bij het afzwakken van de uitkomst van de klimaattop in Schotland met betrekking tot die brandstof.

Sowieso wordt het niet makkelijk voor China om zijn doelen te halen. Het land zal de hoeveelheid stroom die opgewekt wordt moeten verdriedubbelen. Wind- en zonne-energie moeten daarbij goed zijn voor 80 procent van de opgewekte stroom en de capaciteit voor het afvangen, opslaan en verwerken van CO2 moet vierhonderd keer zo groot worden als nu.