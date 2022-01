Shell gaat twee windparken op zee bouwen met ScottishPower

Olie- en gasconcern Shell gaat samen met de Schotse energieleverancier ScottishPower twee op zee drijvende windparken bouwen. Dat zullen de eerste grootschalige worden in Britse wateren. De windparken komen voor de oostkust van Schotland te liggen en moeten in de toekomst genoeg stroom opwekken om 6 miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien.

Drijvende windparken zijn geschikt voor gebruik in diepere wateren, waar het niet mogelijk is om vaste funderingen te plaatsen. De techniek heeft zich volgens Shell en ScottishPower al bewezen, maar zou nog niet eerder op zo’n grote schaal zijn toegepast als nu gaat gebeuren in Schotse wateren.

De nieuwe windparken, waarvoor Shell en ScottishPower de aanbesteding hebben gewonnen, heten MarramWind en CampionWind en moeten in totaal 5 gigawatt aan energie gaan opwekken. Het is nog niet bekend wanneer de projecten gereed moeten zijn. De twee ondernemingen melden dat de plannen voor de ontwikkeling zijn gestart maar dat de definitieve investeringsbeslissingen nog niet zijn genomen. Ze hebben samen al voor 2 gigawatt aan windparken op zee gebouwd en hebben nog eens 11 gigawatt in ontwikkeling.

De nieuwe projecten moeten een bijdrage leveren aan het verlagen van de CO2-uitstoot van het Verenigd Koninkrijk. “Hernieuwbare elektriciteit zal een steeds belangrijkere rol spelen in onze strategie”, zegt Wael Sawan in een toelichting, die bij Shell verantwoordelijk is voor het project. “We gaan meer koolstofarme producten en diensten bieden die klanten nodig hebben op hun weg naar netto nul uitstoot.”