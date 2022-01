Verbeet voorzitter raad van commissarissen Unilever Nederland

Gerdi Verbeet is benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van Unilever Nederland. De voormalig voorzitter van de Tweede Kamer volgt Kees van der Waaij op, die eerder lang topman was van Unilever Nederland. Verbeet zat al in de raad van commissarissen van de Nederlandse tak van de multinational.

De oud-politica was tussen 2001 en 2012 Tweede Kamerlid en bijna zes jaar voorzitter. Ook was Verbeet jarenlang voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, tot mei vorig jaar.

Willemien Caderius van Veen neemt plaats in de toezichtsraad. Zij heeft tussen 1984 en 2005 verschillende functies bekleed bij Unilever. Verder zitten Manfred Aben en Evert Verhulp in de raad van commissarissen van Unilever Nederland.

Unilever Nederland is een dochter van de multinational Unilever. Het moederbedrijf heeft eigen commissarissen