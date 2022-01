Wall Street blijft dicht op Martin Luther King Day

De aandelenbeurzen in New York blijven maandag gesloten in verband met de viering van Martin Luther King Day. De dag ter ere van de gelijknamige Amerikaanse dominee en politiek activist is sinds 1986 een officiële feestdag en valt jaarlijks op de derde maandag van januari, rond de tijd van Kings geboortedag. De rest van de week wordt op Wall Street wel op normale tijden gehandeld.

De beursagenda staat vol met cijferpresentaties. Zo komen financiële concerns als Morgan Stanley, Goldman Sachs en BNY Mellon later deze week met cijfers. Afgelopen week kwam branchegenoot JPMorgan nog met resultaten die tegenvielen. Volgens kenners is het goed mogelijk dat kwartaalberichten van andere bedrijven ook minder zullen zijn dan gedacht. Zeker omdat Wall Street gewend is geraakt aan recordwinsten.

Ook zal de aandacht uitgaan naar de handelsupdate van streamingdienst Netflix. De vraag is dan vooral in hoeverre Netflix nieuwe abonnementen heeft weten af te sluiten. Netflix, dat eind september 213 miljoen abonnees telde, denkt ooit 500 miljoen abonnees te kunnen bereiken.

De Dow-Jonesindex sloot vrijdag met een verlies van 0,6 procent op 35.911,81 punten. De brede S&P 500 maakte een eerder verlies goed en won 0,1 procent tot 4662,85 punten en techgraadmeter Nasdaq ging ook van verlies naar winst en won uiteindelijk 0,6 procent tot 14.893,75 punten.