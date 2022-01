Beurs Tokio verliest na inflatieprognose centrale bank Japan

De aandelenbeurs in Tokio is dinsdag lager gesloten na het nieuwe rentebesluit van de Japanse centrale bank. Op de andere Aziatische markten was het beeld verder gemengd.

De Japanse centrale bank verhoogde zijn prognoses voor de inflatie in het volgende fiscale jaar, dat op 1 april begint. Tegelijkertijd waren beleidsmakers minder optimistisch over de economische groei in het huidige fiscale jaar. Ze veranderden dan ook niets aan hun zeer ruime monetaire beleid dat is bedoeld om de rentes laag te houden en economische groei te stimuleren. De Nikkei sloot daarop 0,3 procent lager op 28.257,25 punten.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,6 procent hoger, terwijl de Hang Seng-index in Hongkong 0,5 procent lager stond. De Kospi in Seoul zakte 1 procent. De All Ordinaries in Australiƫ verloor 0,1 procent.

Vooral de door betalingsproblemen geplaagde vastgoedsector in China leefde weer wat op. Een ontwikkelingsbank uit Shanghai wil volgens mediaberichten nieuwe obligaties uitgeven om met de opbrengst aankopen te doen in de vastgoedsector.

Vastgoedontwikkelaars stonden daardoor op winst. Zo won Country Garden bijna 6 procent en het in financiƫle problemen verkerende Evergrande won bijna 2 procent. De Chinese regering kwam ook met een oproep aan gezonde vastgoedbedrijven om sterke onderdelen van hun kwakkelende branchegenoten op te kopen.