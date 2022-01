Bloomberg: GP Bullhound wil met investeringsfonds naar Damrak

De in Londen gevestigde techinvesteerder GP Bullhound, die enkele van de meest prominente Europese start-ups heeft gefinancierd, is van plan om met een speciaal investeringsfonds naar de Amsterdamse beurs te komen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

GP Bullhound, bekend van vroege investeringen in muziekstreamingdienst Spotify, fintechbedrijf Klarna, digitale bank Revolut en maaltijdbezorger Glovo, zou samen met Deutsche Bank werken aan de voorbereidingen voor de beursintroductie van het fonds. Met deze zogeheten special purpose acquisition company (spac) hoopt de investeerder zo’n 200 miljoen euro op te halen.

De beursgang van de spac, een lege beurshuls waarmee geld wordt opgehaald om een bedrijf over te nemen en zo een beursnotering te geven, zal mogelijk in de komende weken worden aangekondigd. GP Bullhound en Deutsche Bank wilden geen commentaar geven.

De Amsterdamse beurs was in 2021 ook al zeer populair bij spacs en beleefde een record aan beursgangen. Ondanks de populariteit van de Amsterdamse beurs is de Europese markt voor spacs veel kleiner dan die in de Verenigde Staten. In Europa haalden spacs in de afgelopen twaalf maanden ongeveer 9 miljard dollar (7,9 miljard euro) op, vergeleken met 149 miljard dollar in de VS, volgens gegevens van Bloomberg.