Britse arbeidsmarkt groeit sterk ondanks toename besmettingen

De Britse arbeidsmarkt toont een sterk herstel ondanks een flinke toename van het aantal coronabesmettingen. De werkloosheid is daarbij gedaald tot het laagste niveau sinds de eerste maanden van de crisis, kwam naar voren uit gegevens van het Office for National Statistics. De positieve cijfers kunnen de Bank of England (BoE) ertoe aanzetten de rente sneller te verhogen om de inflatie te beteugelen.

Het aantal mensen op de loonlijsten van Britse bedrijven steeg in december met 184.000. Die stijging was sterker dan waar in doorsnee rekening mee werd gehouden. De werkloosheid in november daalde daarbij tot 4,1 procent, de laagste stand sinds juni 2020. Verder liep het aantal vacatures op tot een record van 1,25 miljoen.

Door de sterke economische cijfers blijft de aandacht van de BoE vooral gespitst op de inflatie. De centrale bank verhoogde vorige maand voor het eerst in de pandemie de rente. Beleggers gaan er in doorsnee vanuit dat beleidsmakers tijdens de volgende vergadering begin februari een nieuwe rentestap zetten. Daarbij wijzen ze onder andere op de inflatie die in het Verenigd Koninkrijk boven de 6 procent dreigt uit te komen. Veel hoger dan het beoogde doel van 2 procent.

Het aantal Britten dat de zoektocht naar een baan heeft opgegeven of om een andere reden niet meer tot de beroepsbevolking wordt gerekend, is opnieuw gestegen. Dat verklaart mede waarom veel bedrijven moeite hebben om personeel te vinden. Verder blijven de stijgingen van de lonen achter bij de inflatie. Daardoor neemt de financiƫle druk op huishoudens toe.