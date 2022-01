Cao-lonen harder gestegen, werkgevers verwachten verdere toename

Cao-lonen zijn in december harder gestegen dan in de voorgaande maanden. Salarissen gingen in de cao’s die werkgevers en werknemers in de laatste maand van 2021 afsloten gemiddeld 2,6 procent omhoog, heeft de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) berekend. Dat is meer dan het gemiddelde over heel het afgelopen jaar van 2,1 procent.

De AWVN, die zichzelf de belangrijkste adviseur van Nederlandse werkgevers voor arbeidsvoorwaarden noemt, verwacht dat de loonsverhogingen in nieuwe cao’s komende maanden verder zullen toenemen. Volgens de organisatie gaat het om een normaal patroon waarin loonafspraken met vertraging de economische groei of krimp volgen.

Onder de gemiddelde stijging gaan grote verschillen schuil. In sectoren die hard geraakt zijn door de coronapandemie gingen werknemers er niet of nauwelijks op vooruit. Dat was bijvoorbeeld het geval in de horeca en de cultuursector. Daar staat tegenover dat werknemers in de industrie en groothandel er bovengemiddeld meer loon bijkregen.

Met een gemiddelde loonstijging van 2,6 procent dreigen werknemers er overigens nog steeds in koopkracht op achteruit te gaan. Voor heel 2022 rekent De Nederlandsche Bank namelijk op 3 procent inflatie.