Chiptekorten zitten Volkswagen ook dit jaar nog dwars

Volkswagen zal ook dit jaar niet genoeg auto’s kunnen bouwen om volledig aan de vraag te voldoen. Dat komt door de aanhoudende chiptekorten waar de Duitse autobouwer net als veel branchegenoten last van heeft. Dat heeft topman Herbert Diess tegen de Amerikaanse techwebsite The Verge gezegd. Volgens Diess is het tekort structureel omdat de vraag naar componenten “zo hard toeneemt”.

De chiptekorten leidden ertoe dat Volkswagen afgelopen jaar marktaandeel verloor in China en Latijns-Amerika. Dit jaar denkt Diess wel meer auto’s te kunnen bouwen dan in 2021. Hij hoopt bovendien volgend jaar weer aan alle vraag te kunnen voldoen. Dat moet onder meer lukken omdat Volkswagen heeft ge├»nvesteerd in manieren om sneller aan chips te komen, zoals de uitbreiding van de capaciteit en directe afspraken met fabrikanten.

VW maakte ook bekend samen met auto-onderdelenproducent Bosch te kijken naar het oprichten van een Europees bedrijf voor productiesystemen voor accu’s voor elektrische auto’s. Het doel is om dat bedrijf nog dit jaar op te richten.