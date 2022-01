Microsoft betaalt dik 60 miljard voor bedrijf achter Call of Duty

Microsoft koopt gamesontwikkelaar Activision Blizzard voor omgerekend ruim 60 miljard euro. Dat bedrijf is bekend van games als World of Warcraft en Call of Duty.

De laatste tijd is Activision Blizzard ook veel in het nieuws vanwege problemen rondom seksisme en wangedrag van medewerkers. Eerder deze week meldde zakenkrant The Wall Street Journal nog dat de onderneming sinds vorige zomer tientallen medewerkers heeft ontslagen en nog eens zo’n veertig heeft bestraft om grensoverschrijdend gedrag.