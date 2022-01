OESO: werkloosheid ondanks daling nog boven niveau voor crisis

De werkloosheid in de landen die zijn aangesloten bij de OESO is in november voor de zevende maand op rij gedaald, maar ligt nog altijd iets boven het percentage van vóór de coronapandemie. Dat meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in het maandelijkse werkloosheidsrapport.

De werkloosheid daalde tot 5,5 procent in november 2021, van 5,7 procent in oktober. Het werkloosheidscijfer bleef daarmee 0,2 procentpunt boven het niveau van februari 2020. Het aantal werklozen in het OESO-gebied bleef ook dalen, met 1,1 miljoen tot 36,9 miljoen. Dat is nog steeds 1,5 miljoen hoger dan het aantal vóór de pandemie.

Onder vrouwen nam de werkloosheid af van 5,9 procent tot 5,8 procent en onder mannen van 5,5 procent tot 5,3 procent. De werkloosheid onder jongeren van 15 tot 24 jaar daalde licht tot 11,8 procent, van 11,9 procent in oktober. De werkloosheid onder de jeugd bleef daarmee 0,3 procentpunt boven het niveau van vóór de pandemie.

In de eurozone nam de werkloosheid in november ook voor de zevende maand op rij af, van 7,3 procent in oktober tot 7,2 procent in november. In Australië, Canada, Colombia, Tsjechië, Israël en de Verenigde Staten daalde de werkloosheid met 0,4 procentpunt of meer. In Zuid-Korea en Mexico was sprake van een daling met 0,1 procentpunt en in Japan steeg de werkloosheid in november met 0,1 procentpunt tot 2,8 procent. In de VS en Canada is de werkloosheid in december verder afgenomen.

In Australië, Chili, Frankrijk, Italië, Korea, Litouwen, Nederland, Nieuw-Zeeland, Portugal en Turkije lagen de werkloosheidscijfers in november onder het niveau van vóór de pandemie.