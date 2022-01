Personeel Achmea krijgt 2500 euro klimaatbudget

Personeel van Achmea krijgt eenmalig netto 2500 euro klimaatbudget. Dit bedrag kunnen zij vanaf 2023 besteden aan producten en diensten die een bijdrage leveren aan verduurzaming en daarmee aan verbetering van het klimaat, staat in de nieuwe cao van het bedrijf. Vakbonden CNV en FNV stemden in met de nieuwe arbeidsvoorwaarden voor de circa 12.000 medewerkers van Achmea, waarmee de cao volgens de verzekeraar definitief is. Vakbond De Unie ging niet akkoord.

Naast het klimaatbudget krijgt personeel van Achmea er per 1 januari dit jaar 3 procent meer loon bij. Volgend jaar volgt nog een loonstap met 1 procent. Ook krijgen medewerkers in 1 januari volgend jaar eenmalig 750 euro bruto uitgekeerd. Verder is er een onbeperkt opleidingsbudget voor medewerkers en voor uitzendkrachten die langer dan drie maanden voor Achmea werken. Ook komt er een uittreedregeling voor medewerkers die binnen drie jaar de AOW-leeftijd bereiken.

De komende periode zal Achmea samen met de vakorganisaties de regeling voor het klimaatbudget en het onbeperkt opleidingsbudget verder uitwerken. De nieuwe cao heeft een looptijd van 2 jaar tot december 2023.