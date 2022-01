Rentevrees zet techbedrijven onder druk op rood Damrak

De rentevrees keerde dinsdag weer terug op de Amsterdamse beurs. Beleggers hielden de oplopende rentes op de obligatiemarkten nauwlettend in de gaten. Hogere rentetarieven zijn doorgaans slecht nieuws voor aandelen, vooral voor de sterk groeiende techbedrijven. Olie- en gasconcern Shell steeg wel dankzij hogere olieprijzen, die werden aangewakkerd door geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten.

Shell won 1,1 procent en behoorde daarmee tot de schaarse stijgers bij de hoofdfondsen. De prijzen voor ruwe aardolie bereikten het hoogste niveau sinds 2014 door de verwachting dat de vraag naar olie hard zal toenemen door het economisch herstel van de coronacrisis. Daarnaast hebben Jemenitische Houthi-rebellen vermoedelijk een drone-aanval uitgevoerd op olietankers in Abu Dhabi, waarbij drie doden vielen.

Een vat Brentolie werd 1,3 procent duurder op 87,61 dollar en Amerikaanse olie steeg 1,7 procent in prijs tot 85,32 dollar per vat. In Parijs steeg olieproducent TotalEnergies 1 procent en in Londen won BP ruim 1 procent.

De AEX-index op Beursplein 5 raakte rond het middaguur 1,4 procent kwijt op 770,38 punten. De MidKap daalde 1,1 procent tot 1073,94 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen zakten tot 1,2 procent.

Platenlabel Universal Music Group was de sterkste daler in de AEX, met een min van 4 procent. Ook de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML stonden onderaan met verliezen tot 2,8 procent. Fintechbedrijf Adyen en techinvesteerder Prosus verloren eveneens meer dan 2 procent. Telecomconcern KPN was een positieve uitschieter met een winst van 1,6 procent.

Unilever (min 2,9 procent) zette de daling voort. Het levensmiddelenconcern zakte een dag eerder al bijna 7 procent doordat beleggers een mogelijke miljardenovername van de consumententak van GlaxoSmithKline (GSK) door Unilever niet zagen zitten.

In de MidKap daalde Arcadis 0,7 procent, ondanks een nieuwe opdracht. Gedurende vijf jaar gaat het ingenieurs- en adviesbureau twee Schotse elektriciteitsbedrijven helpen bij het geschikt maken van hun stroomnet voor hernieuwbare energie. Met de klus is omgerekend bijna 30 miljoen euro gemoeid.

Ook de Brabantse fabrikant van elektrische bussen Ebusco kreeg een nieuwe opdracht. Het bedrijf levert tien bussen die in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg zullen rondrijden. Financiële details van de deal zijn niet bekend. Het aandeel verloor 0,8 procent.

De euro was 1,1390 dollar waard, tegenover 1,1420 dollar een dag eerder.