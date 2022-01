Telefoonnummer Schuldhulproute wordt steeds vaker gebeld

Steeds meer mensen bellen naar 0800-8115, het landelijk telefoonnummer voor hulp bij geldzorgen. Dat meldt de Nederlandse Schuldhulproute (NSR), een initiatief waarbij veel bedrijven en overheden zijn aangesloten om Nederlanders zoveel mogelijk uit de schulden te houden.

Afgelopen jaar ging het in totaal om bijna 7600 bellers. Vrijwel elke maand waren er meer telefoontjes van verontruste mensen dan de maand ervoor. Toch is het nog lastig om conclusies te trekken uit de cijfers, aangezien deze beldienst volgens een woordvoerster pas bestaat sinds september 2020.

Moeite hebben met het betalen van de rekeningen, was de meest voorkomende zorg van de bellers. In veel gevallen ging het om een bedrag van honderden euro’s aan vaste lasten, zoals de huur of de energierekening. Ook belden er veel ondernemers die door de coronamaatregelen bijvoorbeeld een deel van hun werk verloren.

“We verwijzen 95 procent van de bellers naar passende hulp”, legt de zegsvrouw uit. Dat kan bijvoorbeeld een organisatie als SchuldHulpMaatje of Humanitas zijn, de eigen gemeente of een financieel adviseur. “In de andere gevallen bieden we een luisterend oor.”

De Nederlandse Schuldhulproute is eind 2019 opgericht. Banken namen destijds het voortouw bij het voorkomen van schulden bij huishoudens. Ze sloegen daarvoor de handen ineen met gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het initiatief is bedoeld om in een vroeg stadium signalen op te vangen van mensen die grote kans hebben om op termijn in financiële problemen te komen.