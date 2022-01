Vervoerders hekelen extra kosten en uitstoot door nieuwe EU-regel

Transportbedrijven zitten niet te wachten op nieuwe regels die vanaf 2 februari gaan gelden voor truckers in de Europese Unie. Zij moeten vanaf die dag bij iedere grensovergang handmatig in hun tachograaf invoeren dat ze een ander land binnenrijden. Dat kost extra geld, parkeerruimte en CO2-uitstoot, stelt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Een tachograaf is een apparaat dat van vrachtwagens bijhoudt wat de rijtijden en -snelheden zijn. Maar binnenkort moeten vervoersbedrijven met de tachograaf ook bijhouden hoe vaak buitenlandse vrachtwagenchauffeurs binnen de grenzen van een ander land ritten uitvoeren. Volgens EU-regels mogen buitenlandse truckers namelijk maar een beperkt aantal ritten in een andere lidstaat uitvoeren, om uitholling van de arbeidsvoorwaarden tegen te gaan.

TLN schat dat de 96.000 vrachtwagens die dagelijks de Nederlandse grens passeren door de regel samen 307.000 kilogram extra CO2 uitstoten, omdat het meer diesel kost om vanuit stilstand weer een snelheid van 80 kilometer per uur te bereiken. Overigens was het wegvervoer in 2019 goed voor 21 procent van totale CO2-uitsoot van de transportsector, meldde het Centraal Bureau voor Statistiek. Dat kwam neer op iets minder dan 5,5 miljard kilogram CO2 en andere broeikasgassen.

Voor de brancheorganisatie steken ook het tijdverlies en de extra kosten door het handmatig invoeren van iedere grensovergang. Dit leidt mogelijk tot chaos en onveilige situaties aan de grenzen als de naar schatting 96.000 vrachtwagens die dagelijks de Nederlandse grens parkeren vijf minuten stil moeten staan voor de administratieve handeling, waarschuwt de belangenvereniging. Parkeerplaatsen bij rustplaatsen aan de grens zullen dan snel vollopen, omdat chauffeurs de gelegenheid waarschijnlijk aangrijpen om hun verplichte pauze te houden.

Volgens de brancheorganisatie moet de EU een minder bewerkelijk alternatief invoeren. Zo zouden chauffeurs bij hun eerste echte stop een landcode kunnen invoeren, in plaats van direct na de grensovergang een wijziging doorvoeren.