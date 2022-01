Aandacht voor chipmachinemaker ASML op Beursplein 5 na resultaten

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar ASML. De chipmachinemaker heeft een recordjaar achter de rug dankzij de aanhoudende sterke vraag naar chips en het wereldwijde tekort aan halfgeleiders. Daarnaast blijven de aandelenmarkten in de greep van de oplopende rentes op obligaties. Die zorgen ervoor dat beleggers kiezen voor minder risicovolle aandelen.

Topman Peter Wennink van ASML sprak van een “sterk jaar van groei in een dynamische omgeving”. Vanwege de tekorten aan halfgeleiders zijn grote chipproducenten enorme investeringen aan het doen om de productiecapaciteit te vergroten en daar profiteert ASML van. Het bedrijf zag de omzet en winst afgelopen jaar sterk stijgen en rekent ook voor dit jaar op een sterke groei van de inkomsten. ASML kondigde tevens een verdubbeling van het dividend aan en een verdere versterking van de samenwerking met chipmaker Intel.

De AEX-index lijkt lager te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met verliezen openen. De aandelenmarkten in Azië gingen woensdag omlaag in navolging van de forse verliezen op Wall Street, waar de grote zakenbank Goldmans Sachs hard onderuit ging na tegenvallende resultaten. De Nikkei in Tokio zakte 2,8 procent.

Ook Unilever blijft in de belangstelling staan. Kredietbeoordelaar S&P waarschuwde dat een overname van de consumententak van GlaxoSmithKline die Unilever op het oog heeft tot een slechtere rating kan leiden. Eerder waarschuwde kredietbureau Fitch al voor een mogelijke verlaging van de kredietrating. Begin deze week werd bekend dat Unilever het onderdeel van GSK voor meer dan 60 miljard euro heeft proberen te kopen.

Het aandeel NN Group zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Citi schroefden hun aanbeveling voor de verzekeraar terug. Industrieel toeleverancier Aalberts kreeg daarnaast een koopadvies van Jefferies.

Galapagos liet weten een vergunning te hebben gekregen van de Britse medicijnenautoriteit voor de behandeling van colitis ulcerosa, een darmziekte, met filgotinib in het Verenigd Koninkrijk. Patiënten met matige tot ernstige actieve colitis ulcerosa voor wie de gebruikelijke therapieën niet helpen, kunnen voortaan het middel Jyseleca van de biotechnoloog gebruiken.

De euro was 1,1332 dollar waard, tegenover 1,1363 dollar een dag eerder. Een vat Brentolie werd 0,8 procent duurder op 88,19 dollar en Amerikaanse olie steeg 1 procent in prijs tot 86,30 dollar per vat.