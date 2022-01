Adyen en Signify aan kop in groene AEX, ASML stijgt na cijfers

De Amsterdamse AEX-index wist woensdag de weg omhoog te vinden onder aanvoering van fintechconcern Adyen en verlichtingsbedrijf Signify. Ook ASML werd hoger gezet na een recordjaar van de chipmachinemaker. Na een kwakkelend begin van de handelsdag trokken beleggers zich uiteindelijk op aan sterke resultaten van de luxeconcerns Richemont en Burberry en werden de zorgen over de oplopende rentes op obligatiemarkten even aan de kant geschoven.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de plus op 772,13 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 1072,34 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,5 procent.

Naast Adyen (plus 2,7 procent) en Signify (plus 2,3 procent) stond Unilever in de kopgroep met een winst van 1,3 procent. Het levensmiddelenconcern toonde daarmee wat herstel na de forse koersverliezen die werden veroorzaakt door de zorgen over de dure overnameplannen van het bedrijf.

ASML klom 1 procent. Topman Peter Wennink sprak van een “sterk jaar van groei in een dynamische omgeving”. Vanwege de tekorten aan halfgeleiders zijn grote chipproducenten enorme investeringen aan het doen om de productiecapaciteit te vergroten en daar profiteert ASML van. Het bedrijf zag de omzet en winst afgelopen jaar sterk stijgen en rekent ook voor dit jaar op een sterke groei. ASML kondigde tevens een verdubbeling van het dividend aan en een verdere versterking van de samenwerking met chipmaker Intel.

De andere chipbedrijven, Besi en ASMI, verloren daarentegen tot 1,2 procent. Platenlabel Universal Music Group was de grootste daler in de AEX met een min van 2,4 procent. Verzekeraar NN Group volgde op de voet met een verlies van 2,3 procent na een adviesverlaging door Citi.

In Zürich steeg Richemont 8 procent. Het Zwitserse luxegoederenconcern beleefde de afgelopen kerstperiode zelfs de sterkste verkoopspurt in zeker tien jaar. De juwelen en horloges van het concern achter het luxemerk Cartier vonden gretig aftrek bij consumenten die zichzelf door alle coronaperikelen besloten te verwennen.

Ook het Britse modemerk Burberry (plus 6 procent) kwam met beter dan verwachte omzetcijfers. De Britse uitgever Pearson verhoogde zijn winstverwachting en klom dik 6 procent in Londen.

De euro was 1,1346 dollar waard, tegenover 1,1363 dollar een dag eerder. Een vat Brentolie werd 1,2 procent duurder op 88,57 dollar en Amerikaanse olie steeg 1,6 procent in prijs tot 86,75 dollar per vat.