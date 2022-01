Albert Heijn en Jumbo winnen marktaandeel ten koste van Superunie

Supermarktketens Albert Heijn en Jumbo hebben het afgelopen jaar marktaandeel gewonnen. Dat ging vooral ten koste van Superunie, waarbij onder meer PLUS, Coop en Dirk van den Broek zijn aangesloten. Dat meldt marktonderzoeker NielsenIQ, tot voor kort Nielsen. Albert Heijn nam vorig jaar ook tientallen supermarkten over van DEEN, dat onderdeel was van Superunie.

Albert Heijn blijft veruit de grootste supermarktketen van het land en heeft volgens cijfers van NielsenIQ 35,9 procent van de markt in handen. Dat was een jaar eerder nog 35 procent. Volgens Albert Heijn is 0,2 procentpunt van die groei te danken aan de overname van 38 DEEN-supermarkten. Het marktaandeel van de grootste concurrent Jumbo steeg naar 21,8 procent, tegen de 21,5 procent van een jaar eerder.

Nederlandse supermarkten hebben in 2021 44,6 miljard euro omzet gedraaid. Op vergelijkbare basis gaat het volgens NielsenIQ om een groei van 1,7 procent. In absolute zin daalde de omzet met 0,2 procent omdat 2020 een extra week had. Supermarkten profiteerden onder meer van extra verkoop van sigaretten omdat door coronamaatregelen tabakszaken een tijd waren gesloten. Ook de verkoop van bier kreeg net als een jaar eerder een impuls, doordat consumenten meer thuis waren. Er werden ook meer kaarsen, batterijen en tijdschriften aan de man gebracht.

Supermarkten verkochten vorig jaar weer veel meer boodschappen via internet. De omzet online steeg met 30 procent naar 2,4 miljard euro. Thuisbezorgen is bij Albert Heijn inmiddels goed voor zo’n 10 procent van de totale omzet.

NielsenIQ verwacht dat 2022 een “uitdagend jaar” wordt, onder meer doordat prijsstijgingen onvermijdelijk lijken. “Alhoewel de omzet positief door prijsverhogingen be├»nvloed zal worden, is het de vraag of consumenten evenveel blijven kopen”, stelt de marktonderzoeker in een toelichting.