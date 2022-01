ASML naarstig op zoek naar nieuw personeel

Chipmachinemaker ASML is van plan duizenden nieuwe werknemers aan te nemen. De onderneming, die eerder op woensdag recordresultaten over 2021 publiceerde, wil capaciteitsproblemen aanpakken en denkt zeker 4000 extra mensen nodig te hebben.

Bij ASML werkten eind 2021 wereldwijd zo’n 31.500 mensen. Dat moeten er aan het einde van het jaar circa 35.000 zijn, aldus topman Peter Wennink. Afgelopen jaar werden door ASML 4000 nieuwe arbeidskrachten aan het personeelsbestand toegevoegd. Eind dit jaar zal het personeelsbestand 30 procent hoger zijn dan eind 2020.

ASML merkt een grote vraag naar zijn machines, waarbij de huidige vraag 40 tot 50 procent boven de maximale capaciteit ligt. Volgens Wennink kan het wel twee tot drie jaar duren voordat er evenwicht is tussen vraag en aanbod. Mogelijk dat in 2025 of 2026 zelfs sprake kan zijn van “een soort van overaanbod” in de sector.

ASML heeft ook plannen om zijn geavanceerde EUV-machines in China te vermarkten. Maar vooralsnog is een verzoek om een exportvergunning te verkrijgen door de Nederlandse regering nog niet ingewilligd. Daarbij spelen op de achtergrond de spanningen tussen Washington en Beijing mee.

Wennink zegt dat hij op zijn hoede is voor verdere beperkingen op de verkoop aan het buitenland. “Ik maak me zorgen over elk initiatief van welke regering dan ook die het verschepen van productieapparatuur beperkt,” zei hij. “We hebben een nijpend tekort aan volwassen halfgeleidertechnologie en we hebben die volgroeide productiecapaciteit nodig.”