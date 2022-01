Autoriteit Persoonsgegevens hoeft niet op te treden tegen Google

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hoeft niet zelf onderzoek te doen naar Google. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de Consumentenbond. Die wilde afdwingen dat de AP een besluit neemt over een klacht van de bond tegen Google uit 2018. De Nederlandse toezichthouder wijst erop dat de Ierse toezichthouder al onderzoek doet naar de zaak.

In 2018 hebben Europese consumentenorganisaties klachten ingediend over Google. Het Amerikaanse techbedrijf zou privacywetgeving overtreden door bepaalde gegevens op de smartphones van gebruikers te verzamelen. Naast hun locatie gaat het dan om bijvoorbeeld informatie die daaruit af te leiden zou zijn, zoals hun politieke of seksuele voorkeuren. Die zouden op basis van informatie over bars, winkels of gebedshuizen kunnen worden bepaald.

Naar aanleiding van de klachten is de Ierse toezichthouder een onderzoek gestart, omdat het Europese hoofdkantoor van Google in Ierland is gevestigd. De Consumentenbond vindt dat het onderzoek veel te lang duurt en dat de AP ook moet optreden. De Nederlandse privacywaakhond verwijst naar de Ieren en zegt regelmatig contact te hebben met de Ierse toezichthouder over het onderzoek, waarbij niet op de inhoud wordt ingegaan omdat dit het onderzoek zou kunnen schaden. De AP houdt vervolgens de Consumentenbond op de hoogte.

Directeur van de Consumentenbond Sandra Molenaar is teleurgesteld over de uitspraak. “Intussen blijven de overtredingen onbestraft. Dat is enorm frustrerend”, zegt ze in een toelichting. “Consumenten worden niet gehoord. De manier waarop het Europese toezicht op dit moment is ingericht schiet echt tekort.”

De rechter bepaalde wel dat de Consumentenbond belanghebbende is in privacyzaken en daarom zelfstandig handhavingsverzoeken mag indienen. De AP vindt dat een goede zaak en gaat niet in beroep tegen de recent gepubliceerde uitspraak, laat een woordvoerder weten.