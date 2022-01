Boze piloten verliezen rechtszaak van ABN AMRO

ABN AMRO hoeft tientallen boze piloten van de rechter geen compensatie te betalen. Zij hadden een zaak aangespannen omdat ze vonden dat de bank hun eigenlijk nooit een lening had mogen verstrekken voor een dure opleiding tot piloot. Hun vorderingen zijn afgewezen door de rechtbank in Amsterdam.

De aspirant-vliegeniers kregen hun leningen destijds op basis van het pilotensalaris dat ze naar verwachting zouden gaan krijgen na afstuderen. Maar door de kredietcrisis konden ze niet als piloot aan de slag. Zo kregen ze te maken met financiële problemen. De groep verweet de bank dat die hen met onverantwoord hoge schulden had opgezadeld. De bank zou te optimistisch zijn geweest over de risico’s. Ook zouden hun toekomstverwachtingen en financiële draagkracht ten onrechte niet vooraf zijn getoetst.

Maar volgens de rechter kan niet worden vastgesteld dat de bank tussen 2000 en 2012 zijn zorgplicht heeft geschonden bij het verstrekken van de opleidingsfinancieringen. Daarbij moet wel worden aangetekend dat de zaak collectief is behandeld. Hierdoor hoefde de rechtbank alleen te oordelen op basis van gegevens die voor alle eisers golden. Er is dus geen rekening gehouden met individuele omstandigheden van de piloten.

ABN AMRO had in de loop van vorig jaar al aangekondigd klanten te gaan helpen die eerder geld hadden geleend om een pilotenopleiding te betalen, maar die later structureel betalingsproblemen kregen doordat ze geen baan konden vinden. Dat ging volgens de bank om ongeveer tweehonderd mensen en stond los van de rechtszaak. Het financiële concern heeft de afgelopen jaren ook al met een aantal piloten individuele betaaloplossingen getroffen.