Cathay Pacific biedt piloten bonussen om te blijven vliegen

Luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific biedt bonussen aan piloten die bereid zijn het strikte quarantaineregime van Hongkong te doorstaan in een poging om meer vliegtuigen in de lucht te houden. In de stad werden onlangs strengere coronaregels van kracht om de verspreiding van de omikronvariant te voorkomen

Hoofdpiloten, die twee zogeheten closed loop-vluchten vliegen, krijgen een bonus van 22.000 Hongkong dollar (2500 euro). Voor vier of meer van deze vluchten loopt de bonus op tot 29.000 dollar. Copiloten krijgen 17.000 Hongkong dollar voor twee vluchten en 24.000 dollar voor vier of meer.

Bij closed loop-vluchten voert de bemanning drie tot vier weken non-stop vluchten uit, waarbij ze in hotelisolatie blijven tussen de vluchten en vervolgens tot twee weken in quarantaine moeten doorbrengen voordat ze naar huis mogen. De zware omstandigheden en de lange afwezigheid van familie en vrienden hebben het voor Cathay Pacific moeilijk gemaakt om de vluchten voldoende te bemannen en uit te voeren.

“Door meer piloten aan te moedigen zich aan te melden voor deze roosters, kunnen we de vliegtaken over meer piloten spreiden en kunnen we Hongkong verbonden blijven houden met de wereld”, zei de luchtvaartmaatschappij in een verklaring.

Cathay Pacific heeft geen binnenlandse markt om op terug te vallen en Hongkong is door het strikte coronabeleid grotendeels geïsoleerd geraakt van de rest van de wereld. De passagierscapaciteit van de luchtvaartmaatschappij ligt op slechts 2 procent van het niveau van voor de pandemie. Voor het vrachtvervoer is dat 20 procent. Dat is het laagste niveau sinds het begin van de pandemie.