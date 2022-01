Chipmachinemaker ASML stijgt op lager Damrak na jaarcijfers

ASML werd woensdag hoger gezet op de Amsterdamse beurs. De chipmachinemaker heeft een recordjaar achter de rug dankzij de aanhoudende sterke vraag naar chips en het wereldwijde tekort van halfgeleiders. De andere chipbedrijven stonden wel onder druk. De markten bleven in de greep van de oplopende rentes op obligaties. Die zorgen ervoor dat beleggers kiezen voor minder risicovolle aandelen.

ASML klom 1 procent in de AEX. Topman Peter Wennink sprak van een “sterk jaar van groei in een dynamische omgeving”. Vanwege de tekorten aan halfgeleiders zijn grote chipproducenten enorme investeringen aan het doen om de productiecapaciteit te vergroten en daar profiteert ASML van. Het bedrijf zag de omzet en winst afgelopen jaar sterk stijgen en rekent ook voor dit jaar op een sterke groei. ASML kondigde tevens een verdubbeling van het dividend aan en een verdere versterking van de samenwerking met chipmaker Intel.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent lager op 766,11 punten. De MidKap verloor 0,1 procent tot 1070,24 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,4 procent.

De chipbedrijven Besi en ASMI verloren ruim 1 procent. Verzekeraar NN Group zakte 1,9 procent na een adviesverlaging door Citi. Verlichtingsbedrijf Signify was de sterkste stijger in de AEX met een plus van 1,1 procent.

Unilever verloor 1,2 procent. Kredietbeoordelaar S&P waarschuwde dat een overname van de consumententak van GlaxoSmithKline die Unilever op het oog heeft tot een slechtere rating kan leiden. Eerder waarschuwde kredietbureau Fitch al voor een mogelijke verlaging van de kredietrating. Begin deze week werd bekend dat Unilever het onderdeel van GSK voor meer dan 60 miljard euro heeft proberen te kopen.

In Z├╝rich dikte Richemont 7 procent aan. Het Zwitserse luxegoederenconcern heeft het beste feestdagenseizoen achter de rug in meer dan tien jaar. De juwelen en horloges van het concern achter het luxemerk Cartier vonden gretig aftrek bij consumenten die zichzelf door alle coronaperikelen besloten te verwennen.

Ook het Britse modemerk Burberry (plus 5 procent) kwam met beter dan verwachte omzetcijfers. De Britse uitgever Pearson verhoogde zijn winstverwachting en klom 5 procent in Londen.

De euro was 1,1333 dollar waard, tegenover 1,1363 dollar een dag eerder. Een vat Brentolie werd 0,5 procent duurder op 87,94 dollar en Amerikaanse olie steeg 0,8 procent in prijs tot 86,08 dollar per vat.