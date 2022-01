Concern achter Star Cruises dreigt om te vallen door pandemie

Het in financiële problemen verkerende cruiseconcern Genting heeft bij de rechter in Bermuda een aanvraag ingediend om het bedrijf te laten ontbinden. Het zwaar door de coronapandemie en reisrestricties getroffen bedrijf achter onder meer Crystal Cruises, Dream Cruises en Star Cruises lukt het naar eigen zeggen niet meer om financieel overeind te blijven.

Gesprekken met schuldeisers hebben niets opgeleverd. Als er niemand meer opstaat die met een redelijk voorstel komt voor een financiële regeling, is het volgens het bedrijf einde verhaal. De rechter in Bermuda moet de zaak over de toekomst van de cruisemaatschappijen nog behandelen. Mogelijk lukt het nog om een doorstart in gang te zetten.

Het gaat al langer niet goed met Genting, dat net als andere reisbedrijven zwaar werd getroffen door de virusuitbraak. Daardoor konden er lang geen cruises meer plaatsvinden. Genting lukte het in het eerste coronajaar in 2020 al niet om bepaalde betalingen aan schuldeisers over te maken. Toch was er lang nog steeds hoop dat het bedrijf er weer bovenop zou komen. Recent waren er tekenen dat de situatie de verkeerde kant op ging, toen voor de Duitse dochter MV Werften, een bouwer van schepen, faillissement werd aangevraagd. Daarop kelderde de waarde van aandelen van Genting al flink op de beurs in Hongkong.

Genting Honkong, zoals het bedrijf formeel heet, komt voort uit de Genting Group van de Maleisische zakenman Lim Goh Tong. Diens zoon Lim Kok Thay is nog steeds met afstand de grootste aandeelhouder van Genting Hongkong. Het cruiseconcern werd opgezet in de jaren negentig en ging aanvankelijk door het leven als Star Cruises. De onderneming is ook nog een aantal jaar eigenaar geweest van Norwegian Cruise Line. Die cruisemaatschappij werd meer dan tien jaar terug verkocht en is later naar de beurs gegaan in New York.