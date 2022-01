Eerste Europese testrit met koppeling die trein goedkoper maakt

De eerste goederentrein die uitgerust is met de nieuwe digitale automatische koppeling (DAC) is begonnen aan een testrit door verschillende Europese landen. De nieuwe koppeling moet het goederenvervoer per spoor efficiƫnter, eenvoudiger en goedkoper maken. De trein vertrok woensdag vanuit Berlijn en doet in eerste instantie Oostenrijk en Zwitserland aan. Daarna volgen ook andere landen.

De DAC wordt beschouwd als een belangrijk systeem om het aandeel van het goederenvervoer per spoor aanzienlijk te verhogen. Nu nog worden goederenwagons met de hand aan elkaar gekoppeld, zoals dat ook meer dan honderd jaar geleden gebeurde. Dit is een tijdrovende klus en niet zonder gevaar. Met het DAC zal deze praktijk in de toekomst automatisch en digitaal zijn. Ook zorgt het systeem voor veel meer capaciteit op rangeerterreinen.

De DAC-technologie bestaat al vele jaren. Het systeem wordt al gebruikt in landen als de Verenigde Staten, Rusland en China, aldus de spoorsector. In Europa zou de DAC na de lopende testfase in de komende twee jaar kunnen worden ingevoerd. De bedoeling is dat alle Europese goederentreinen tegen 2030 met het systeem zijn uitgerust.