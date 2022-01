FT: Europese beurstoezichthouder wil verbod op minen van bitcoin

De Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) roept op tot het verbieden van het minen van bitcoin in de Europese Unie. De beurstoezichthouder vreest dat het minen van cryptomunten een risico vormt voor het halen van de klimaatdoelstellingen van Parijs. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times.

Vorige week meldde De Nederlandsche Bank (DNB) nog op basis van een studie dat een transactie in bitcoin evenveel CO2-uitstoot veroorzaakt als een gemiddeld Nederlands huishouden in ongeveer drie weken. De bitcoin werkt op basis van blockchaintechnologie, een soort collectief logboek waarin alle deelnemers samen alle transacties bijhouden.

Dat register wordt om de tien minuten aangevuld met een nieuwe ‘bladzijde’ met de laatste veranderingen. Om elke aanvulling veilig te verwerken, moet een complexe wiskundige formule worden opgelost. Wereldwijd staan speciale computersystemen daar de hele dag door op te puzzelen en dat kost veel energie. Het levert ook nieuwe bitcoins op en wordt daarom minen genoemd. ESMA wil dat crypto’s gebruikmaken van technieken die minder energie kosten.

Het enorme energieverbruik van bitcointransacties is al langer een heikel punt. Vorig jaar stopte autofabrikant Tesla na nog geen twee maanden met het accepteren van de bitcoin als betaalmiddel. De financiƫle toezichthouder van Zweden heeft zich al uitgesproken voor een EU-verbod voor het minen van sommige cryptomunten, waaronder bitcoins. In China is het al sinds afgelopen mei verboden.