Hoger ziekteverzuim leidt niet tot problemen bij grote bedrijven

Grote bedrijven zien het ziekteverzuim onder werknemers oplopen door de opkomst van de omikronvariant van het coronavirus. Maar het hogere verzuim leidt vooralsnog niet tot ernstige problemen bij de uitvoering van de werkzaamheden. Dat blijkt uit een rondgang langs verschillende belangrijke werkgevers in Nederland.

Telecomconcern KPN zegt dat het aantal coronabesmettingen onder het personeel stijgt, “maar aangezien we het thuiswerken goed hebben ingericht en gefaciliteerd en het overgrote deel van onze medewerkers dus vanuit huis werkt, zien we op dit moment geen excessen qua verzuim”, laat een woordvoerder weten. “In de praktijk zien we ook dat medewerkers in sommige gevallen bij besmetting, op eigen initiatief en wanneer ze geen of weinig klachten hebben, vanuit thuisquarantaine doorwerken.”

Bij ING merken ze eveneens dat meer werknemers corona hebben opgelopen. “We zien ook dat collega’s met milde ziekteverschijnselen vanuit thuis doorwerken en dat het langdurige ziekteverzuim daalt. Teams werken hard aan het opvangen van collega’s die tijdelijk uitvallen”, zegt een woordvoerster.

Verzekeraar Aegon stelt dat er een lichte stijging van het ziekteverzuim is te zien. “Het verzuim ligt normaal onder de 4 procent, nu is dat onder de 5 procent. We verklaren dat uit zowel corona als de normale griep. Het lijkt erop dat die normale griep nu weer wat meer opduikt, omdat die lange tijd onderdrukt is geweest door de lockdown en het verminderde aantal contacten. Het is niet van invloed op onze dienstverlening aan onze klanten”, aldus een zegsman van Aegon.

Dat geldt ook voor winkelketen HEMA. “Het ziekteverzuim ligt wel hoger dan voor corona, maar er zijn geen problemen in de winkels. Het helpt bij de personeelsbezetting dat de quarantaineregels zijn versoepeld”, stelt een woordvoerder. Postbedrijf PostNL ziet ook dat er hoger verzuim is, wat zorgt voor uitdagingen. “Maar we weten hier goed mee om te gaan. We houden de situatie in de gaten.”

Verffabrikant AkzoNobel heeft geen last van problemen bij de productie door ziekteverzuim. “We volgen de adviezen van de overheid en iedereen werkt zoveel mogelijk thuis. Daar waar thuiswerken echt niet kan (bijvoorbeeld voor sommige collega’s in onze fabrieken) houden we ons aan de RIVM-adviezen en leidt het niet tot hinder”, zegt een woordvoerder.

Het Havenbedrijf Rotterdam kampt met uitval van personeel door ziekteverzuim, maar zegt de boel draaiende te houden. “Het versoepelen van de quarantaineregels helpt. Ik zie geen signalen dat er problemen zijn”, verklaart Havenmeester René de Vries.

Bij ABN AMRO is er volgens een woordvoerder van de bank juist geen sprake van hoger ziekteverzuim door omikron. “Al de gehele coronaperiode zien we juist een lager officieel ziekteverzuim onder collega’s. Vermoedelijk is dat omdat mensen zich minder snel ziek melden als ze vanuit huis toch kunnen werken.” Verzekeraar NN Group zegt geen significant verschil te zien bij het verzuim ten opzichte van eerdere jaren.