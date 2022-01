Intel-topman dringt aan op terughalen chipproductie uit Azië

De Verenigde Staten en Europa moeten hun inspanningen om de chipfabricage terug te halen uit Azië doorzetten. Daarbij ligt ook een rol weggelegd voor overheden. Dat zei Pat Gelsinger, de topman van de Amerikaanse chipproducent Intel. Hij dringt er bij wetgevers op aan de huidige crisis “niet te verspillen”.

Regeringen moeten volgens Gelsinger lering trekken uit de verstoringen als gevolg van de pandemie en nadenken over de gevolgen voor de nationale veiligheid van het feit dat ongeveer 80 procent van de productie in Azië plaatsvindt, zei hij in een interview met Bloomberg News. Het hoofd van ’s werelds grootste chipfabrikant zei optimistisch te zijn over het feit dat de VS en de Europese Unie hebben aangegeven de bouw van fabrieken te willen ondersteunen.

Grote tekorten aan chips hebben afgelopen jaar een groot aantal industrieën dwarsgezeten en de verkoop van verschillende producten zoals auto’s en smartphones geschaad. Daardoor is de aandacht komen te liggen op het gebrek aan productie buiten Azië. De toenemende spanningen met China zorgen er ook voor dat de VS de lokale productie wil herstellen.

Leidinggevenden van meer dan vijftig Amerikaanse bedrijven riepen de politiek vorige maand nog op om wetgeving aan te nemen die voorziet in 52 miljard dollar aan subsidies en stimuleringsmaatregelen voor de binnenlandse productie van chips. Ook was er een afzonderlijk wetsvoorstel om het ontwerpen en produceren van halfgeleiders aan te moedigen. Maar wetgeving komt maar traag tot stand.

Intel heeft zelf een ingewikkelde relatie met China. Het bedrijf verkoopt processors aan bedrijven in het land en stelde onlangs voor een fabriek in het Chinese Chengdu te gebruiken om de productie van siliciumwafers op te voeren. De regering-Biden is echter voor dat plan gaan liggen. Volgens Gelsinger zal er altijd vraag zijn naar chips van Intel uit onder andere China zolang het bedrijf de best presterende processors blijft maken.