Luxe mode en Cartier-sieraden populairder dan voor corona

Kleding en sieraden van luxemerken zijn het afgelopen jaar weer flink populairder geworden. Het Zwitserse , bekend van mode van het merk Chloé en sieraden van Cartier, zit qua inkomsten alweer boven het niveau van voor de pandemie. De afgelopen kerstperiode beleefde Richemont zelfs de sterkste verkoopspurt in zeker tien jaar. Vlak na het uitbreken van de pandemie werden nog veel minder van zijn producten verkocht.

De verkopen van luxeproducten namen afgelopen jaar weer toe, toen reizen en sociale activiteiten weer wat meer mogelijk werden. Ook waren winkels in het eerste jaar van de coronapandemie langere tijd gesloten, waardoor de spullen uit het duurdere segment minder makkelijk gekocht konden worden. Dat was in 2021 minder het geval.

Met een omzetgroei van 32 procent in de afgelopen drie maanden wist Richemont meer geld binnen te halen dan voor de virusuitbraak. Vooral de Cartier-sieraden deden het goed, maar ook bijvoorbeeld pennen en andere accessoires van het wat duurdere merk Montblanc werden meer verkocht dan een jaar eerder.

Een ander luxemerk, maker van onder meer jassen Burberry, is nog niet terug op de omzet van voor corona. Wel zei het Britse bedrijf dat zijn opbrengsten het afgelopen jaar weer stegen. Dat bleek uit een toename van de winkelverkopen met 7 procent de afgelopen drie maanden. Voor het komende jaar verwacht Burberry een stijging van de opbrengsten met 35 procent.

Het Italiaanse luxemodemerk Prada, maker van onder meer handtassen en kleding, maakte dinsdag ook bekend alweer meer verkocht te hebben dan voor corona. Volgens Prada stegen de inkomsten met name in de tweede helft van 2021. Toen waren veel winkels weer open.